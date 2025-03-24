Акции X5 привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год по МСФО соответствуют нашим ожиданиям. Мы полагаем, что компания в дальнейшем будет активно развивать магазины малых форматов и цифровых бизнесов, - пишут эксперты в комментарии. - X5 активно внедряет мероприятия по повышению операционной эффективности, чем, на наш взгляд, в целом удалось удержать рентабельность операционной деятельности на уровне предыдущего года в условиях высокой инфляционной среды. Мы находим акции привлекательными для долгосрочного инвестора".

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