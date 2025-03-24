Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 4600 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4600 рублей за штуку на горизонте шести-двенадцати месяцев, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Розничная сеть отчиталась за четвертый квартал и весь 2024 год по МСФО и утвердила дивидендную политику на следующие четыре года, а также дала рекомендацию в отношении выплат за прошлый год.

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденд в размере 648 руб. на акцию, предполагающий доходность 17,5% в текущих ценах, указывает эксперт. Собрание акционеров, которым предстоит принять решение о выплатах, состоится 27 июня, а закрытие дивидендного реестра назначено на 9 июля.

"После публикации результатов по РСБУ мы прогнозировали дивиденд в пределах 600-700 руб. на акцию, таким образом, текущая рекомендация укладывается в середину этого диапазона", - пишет Чернов.

Среди драйверов роста акций ритейлера аналитик инвесткомпании отмечает сокращение долговой нагрузки компании по NetDebt/EBITDA в 2024 году до 2,22x после 2,5x годом ранее, высокую дивдоходность, уверенные темпы роста выручки и чистой прибыли, которые опережают среднегодовую инфляцию, а также укрепление рубля, позволяющее импортерам активнее наращивать выручку от продажи иностранных товаров.

Компания оценивается по P/E в 9,13x, по EV/EBITDA - в 4,86x, указывает эксперт Freedom Finance Global.

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