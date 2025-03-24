Первые два квартала этого года будут непростыми для российских металлургов - "БКС МИ"

Первые два квартала этого года будут непростыми для российских металлургов, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Зарубежные поставки горячекатаного проката из РФ по итогам января-февраля сократились до 1,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом в 2024 года, отмечают аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. "Сокращение экспорта создает риск избыточного предложения на внутреннем рынке, - пишут они. - На фоне крепкого рубля и низких цен на сталь на международном рынке, экспорт становится не таким прибыльным. Возникает риск, что металлурги могут перенаправить объемы с экспорта на внутренний рынок, где спрос недостаточный из-за высокой ключевой ставки. Избыток предложения, скорее всего, негативно скажется на ценах в РФ".

У экспертов "БКС МИ" "нейтральный" взгляд на металлургов в долгосрочной перспективе. Они считают, что как минимум первые два квартала этого года будут непростыми для российских металлургов из-за высоких процентных ставок. Некоторое восстановление может начаться к концу года, если ЦБ смягчит денежно-кредитную политику. Акции металлургов пока торгуются с премией до 20% по мультипликатору Р/Е, подчеркивают аналитики.

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