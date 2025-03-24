Дивдоходность акций X5 в ближайшие годы может составить 10-13% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в ближайшие годы может составить 10-13%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы еще видим потенциал для подъема котировок бумаг эмитента до 3900-4000 рублей за штуку на фоне быстрого роста компании, но считаем, что оценка приближается к справедливой. Предстоящая выплата щедрых дивидендов может поддержать цену (совет директоров X5 принял решение о выплате дивиденда в размере 648 руб./акцию, дивдоходность - 17%). Полагаем, что в ближайшие годы компания будет выплачивать дивиденды с доходностью 10-13%", - отмечают эксперты в комментарии".

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