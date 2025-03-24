Вероятна дальнейшая коррекция на рынке ОФЗ в начале недели - ПСБ

Вероятно дальнейшее развитие коррекционных настроений вниз на рынке рублевых гособлигаций в начале текущей недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Прошедшую неделю индекс RGBI завершил ростом на 0,9 пункта (до 112 пунктов) на фоне дальнейшего улучшения геополитического фона, однако после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку цены на госбумаги оказались под давлением, констатирует эксперт.

"Мы отмечали, что на долговом рынке сейчас отмечается чрезмерный оптимизм, в результате чего сохранение ставки может стать поводом для локальной коррекции индекса RGBI (поводов для глубокой коррекции, на наш взгляд, Банк России не дал, отметив начало развития дезинфляционных трендов в экономике), - пишет Грицкевич в обзоре банка. - В части геополитики пока новых триггеров для продолжения роста котировок госбумаг не наблюдается, что, вероятно, поддержит коррекцию рынка. В результате при сохранении долгосрочных позитивных ожиданий по рынку облигаций краткосрочные факторы способствуют снижению "аппетита" к риску со стороны инвесторов".

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