"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с прогнозной стоимостью на уровне $257,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 27,8% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Акции полупроводникового сектора уже более полугода демонстрируют слабую динамику на фоне скептического отношения инвесторов к перспективам отраслевых компаний из-за возросших рисков. Тем не менее прогнозы для сектора на текущий год выглядят позитивно: благодаря устойчивому спросу на чипы для дата-центров мировой рынок полупроводников может сохранить двузначные темпы роста, - пишет эксперт инвесткомпании. - В связи с этим мы считаем iShares Semiconductor ETF привлекательным для покупки на фоне недавней коррекции".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.