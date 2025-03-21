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21 марта 2025 года 15:47
ЦБ РФ может приступить к снижению ставки уже во 2К25 - "Цифра брокер"
ЦБ РФ может приступить к снижению ставки уже во 2 квартале 2025 года, полагает директор аналитического департамента инвесткомпании "Цифра брокер" Ованес Оганисян. "Как мы и ожидали, Банк России сохранил ставку на уровне 21%, - пишет эксперт в комментарии. - Недельные данные по индексу потребительских цен последние две недели указывали на замедление инфляции, а динамика совокупного кредитного портфеля банков отражает значительное замедление роста кредитования. Впервые за длительный период текущие условия, в которых Банк России принимал решение по ставке, фиксируют замедление роста цен и кредитования и указывают на то, что высокая ставка, наконец, приносит результаты". Как отметил в своем заявлении по итогам заседания Банк России, в базовом сценарии регулятор продолжает ожидать снижения инфляционного давления в ближайшие месяцы, чему будут способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность. Аналитик считает, что вряд ли такой короткий промежуток нормализации дает Банку России достаточно уверенности, чтобы вернуться к политике снижения ставки. "Более того, как отметил регулятор в своем заявлении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение поставленной цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - подчеркивает Оганисян. Стратег инвесткомпании продолжает придерживаться своего прогноза о возможном начале понижения ставки во 2П25, однако с новыми вводными в экономике, по его мнению, начинают проявляться условия, при которых Банк России все же может пойти на снижение ставки уже во втором квартале этого года. "В частности, как отметил регулятор, рынок труда остается жестким, однако появляется все больше признаков снижения напряженности. В целом формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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