"Финам" сохраняет негативную оценку бумаг "Башнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 1537 рублей за штуку для обыкновенных акций и 1122 рублей за штуку для привилегированных, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год по МСФО.

Выручка нефтяника выросла на 10,8% (до 1142,8 млрд руб.), однако EBITDA упала на 22,6% (до 188,6 млрд руб.), а чистая прибыль акционеров - на 41% (до 104,7 млрд руб.). "При этом отметим, что прибыль оказалась умеренно выше нашего прогноза", - указывает эксперт.

Рост выручки, обращает внимание Кауфман, связан преимущественно с более высокими рублевыми ценами на нефть. При этом "Башнефть" на фоне фокуса на нетфепереработке сильнее прочих нефтяников пострадала от снижения маржинальности данного направления, указывает он. На прибыль также негативно повлияли дополнительные расходы по отложенному налогу на прибыль.

"По нашим расчетам, финансовые результаты "Башнефти" позволяют рассчитывать на выплату 147 руб./акцию в качестве дивидендов за год, что соответствует 11,3% доходности на "префы" и 5,7% на "обычку". Напомним, что компания имеет одну из наиболее консервативных дивидендных политик в секторе и направляет на выплаты лишь 25% прибыли по МСФО. Полагаем, что это является одним из основных сдерживающих факторов для ее акций", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

"Пока что в 2025 году рыночная конъюнктура остается негативной для "Башнефти" - маржинальность переработки нормализовалась после нескольких лет повышенных значений, а дополнительное давление на бизнес оказывают снизившиеся рублевые цены на нефть. На этом фоне мы сохраняем негативный взгляд на акции "Башнефти". Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 1537 руб., а по привилегированным - 1122 руб." - указывает Кауфман.

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