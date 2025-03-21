"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Роснефти" с прогнозной стоимостью на уровне 640 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Эксперты считают, что в опубликованной эмитентом отчетности за 2024 год по МСФО следует отметить рост выручки, который был зафиксирован даже при снижении объемов добычи жидких углеводородов и газа. Это, по их мнению, можно объяснить более высокой ценой реализации нефти российских марок в 2024 году. Сокращение рентабельности по EBITDA связано с снижением маржи переработки на нефтеперерабатывающих заводах. Падение чистой прибыли объясняется учетом расходов от переоценки отложенных налоговых обязательств после роста ставки налога на прибыль с 20% до 25%. Рост капитальных затрат, указывают Бахтин и Мударисов, связан с продолжением реализации крупномасштабного проекта "Восток Ойл".

Компания также раскрыла ход выполнения программы buyback с рынка. В октябре-ноябре 2024 года было выкуплено 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 руб./акцию. Это дополнительно оказывает поддержку бумаге в период высокой волатильности, отмечают аналитики инвесткомпании.

"Совет директоров эмитента в скором времени соберется для принятия решения по дивидендам. Мы ожидаем финальный дивиденд на уровне 14,4 руб./акцию с доходностью до 3% при выплате 50% прибыли по МСФО за год, - указывают эксперты в материале. - Рост финансовых показателей "Роснефти" сильно ограничен квотированием добычи в рамках соглашения ОПЕК+, что подтверждает текущая отчетность. Сохраняем нейтральный взгляд на акции компании и оценку в 640 руб./акцию".

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