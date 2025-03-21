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21 марта 2025 года 11:17
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", отмечая исключительно широкие возможности для увеличения добычи в рамках проекта "Восток Ойл", сообщается в материале директора аналитического департамента Кирилла Таченникова. Эмитент выпустил отчетность за 4К24 и весь 2024 год по МСФО. По сравнению с 3К24 выручка практически не изменилась, поскольку незначительный рост рублевой цены нефти марки Urals был нивелирован ужесточением квот в рамках группы ОПЕК+, отмечает эксперт. Умеренная динамика EBITDA не стала сюрпризом после отрицательной переоценки товарных запасов, сказавшейся на операционных расходах. Чистая прибыль, предназначенная для акционеров, осталась почти на уровне 3К24 под влиянием высоких процентных расходов, отрицательных курсовых разниц, а также переоценки отложенных налоговых обязательств (ОНО). "Напомним, что пересмотр налоговой ставки на прибыль привел к переоценке ОНО и в 3К24, тоже сказавшись на чистой прибыли", - указывает Таченников. "Скорректированный свободный денежный поток снизился на 41% кв/кв из-за сезонно высоких капзатрат в последнем квартале года, но все же значительно превысил наши консервативные ожидания", - отмечает аналитик инвестбанка в обзоре. "Судя по размеру чистой прибыли за 2П24, итоговые дивиденды за 2024 год могут оказаться довольно низкими - 14,7 руб./акцию при дивдоходности в 2,7%, - указывает эксперт. - При этом "Роснефть" продолжает лидировать среди остальных нефтяных компаний по показателям доходности свободного денежного потока за 2024 год в 22,7% при довольно умеренном соотношении чистого долга и EBITDA в 1,2". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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