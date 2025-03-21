Завершение недели на рынке акций РФ определят итоги заседания ЦБ РФ - ПСБ

Движение российского рынка акций в конце текущей недели определят итоги заседания Банка России, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Рынок остается в ожидании новых вводных по геополитике или сигналов от ЦБ. В первой половине пятничных торгов индекс Мосбиржи может остаться в нижней части диапазона 3200-3250 пунктов, - пишет эксперт. - Определят движение рынка акций во второй половине дня итоги заседания регулятора: по нашему мнению, обнадеживающие сигналы по денежно-кредитной политике окажут поддержку сантименту и оживят спрос на бумаги, а их отсутствие способно увести индекс ниже 3200 пунктов".

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