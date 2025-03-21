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21 марта 2025 года 10:00
Рубль будет консолидироваться в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Мы ждем в краткосрочной перспективе консолидацию курса рубля вблизи текущих уровней и уже на следующей неделе, на фоне вероятных позитивных геополитических сигналов, развития новой волны укрепления национальной валюты. Пятничное решение ЦБ РФ по ставке (наш прогноз - сохранение ставки на уровне 21% и смягчение сигнала относительно перспектив денежно-кредитной политики) вряд ли окажет ощутимое влияние на конъюнктуру валютного рынка", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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