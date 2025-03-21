Индекс RGBI может показать коррекцию в пятницу при сохранении ставки ЦБ РФ без изменений - ПСБ

Возможна локальная коррекция вниз индекса RGBI на торгах в пятницу в случае сохранения ключевой ставки на текущем уровне (21% годовых) по итогам заседания Банка России в пятницу, 21 марта 2025 года, при этом среднесрочно рыночная конъюнктура для облигаций остается позитивной, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Накануне заседания ЦБ РФ инвесторы заняли выжидательную позицию - индекс RGBI незначительно откатился от своих локальных максимумов в течение торгов четверга (закрытие на уровне 112,79 пункта), констатирует эксперт.

"От пятничного заседания регулятора ждем сохранения ставки при смягчении сигнала. Отметим, что на долговом рынке сейчас отмечается чрезмерный оптимизм и сохранение ставки может стать поводом для локальной коррекции индекса RGBI, - пишет Грицкевич в обзоре. - Среднесрочно рыночная конъюнктура для облигаций остается позитивной: дезинфляционные факторы продолжают действовать (укрепление рубля и торможение кредитования), что постепенно начинает проявляться в оперативных данных по инфляции. Продолжаем рекомендовать накапливать в долговом портфеле длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА".

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