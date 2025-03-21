"Мои Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Т-Технологий до 4100-4200 руб

"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" до 4100-4200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Выручка - 338 млрд руб. (+130%), чистая прибыль - 39 млрд руб. (+87%), рентабельность капитала ROE - 30,2% (против 32,5% по 2024 году), констатируют эксперты.

Совет директоров компании рекомендовал дивиденды за указанный период в размере 32 руб./акцию, дивдоходность - 0,9%, закрытие реестра 10 апреля.

Аналитик телеграм-канала отмечают, что в текущем году "Т-Технологии" ожидают дальнейший рост прибыли в размере не менее 40% г/г и ROE свыше 30%.

"Эмитент также возвращает практику утверждения советом директоров возможности проведения допэмиссии акций в размере до 1,5% в год для целей мотивации. Но мы не ждем от этого большого влияния. Сейчас для этих целей используются выкупленные с рынка акции", - указывают эксперты в обзоре.

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