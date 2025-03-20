SberCIB сохраняет позитивную оценку акций ММК

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "ММК" и целевую цену на уровне 55 рублей за бумагу по результатам анализа финотчетности компании за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.

Компания "ММК" отчиталась за 4К24 по МСФО слабее ожиданий аналитиков: выручка снизилась на 10% к/к и оказалась ниже ожиданий SberCIB и консенсус-прогноза на 2-3%. EBITDA упала на 37%, до 23 млрд руб., - хуже прогнозов SberCIB на 18% и консенсус-прогноза на 10%.

По мнению экспертов инвестбанка, основная причина - рост издержек, в первую очередь затрат на труд и сырье. В этом году расходы на оплату труда в себестоимости увеличились на 36% год к году.

"Несмотря на падение EBITDA и сезонный рост капзатрат, свободный денежный поток (СДП) улучшился относительно третьего квартала, но все равно составил скромные 6 млрд руб. с доходностью 1%, - отмечают стратеги. - Его рост поддержало снижение оборотного капитала. На фоне низкого СДП не ждем дивидендных выплат за второе полугодие прошлого года".

Компания считает, что в начале 2025 года высокая ключевая ставка и сезонный фактор продолжают негативно влиять на спрос на металлопродукцию. Однако в этом году, по прогнозам "ММК", капзатраты серьезно снизятся по сравнению с 2024-м. Это, на взгляд экспертов SberCIB, позитивный фактор, который соответствует их ожиданиям.

"Аналитики отмечают, что акции компании торгуются с коэффициентом EV/EBITDA на 2026 год на уровне двух. Это значит дисконт около 50% к аналогичному показателю "Северстали". В SberCIB сохраняют позитивный взгляд на акции "ММК" с оценкой "покупать" и таргетом 55 руб.

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