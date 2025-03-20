ПСБ повысил прогнозную цену акций Т-Технологий до 4450 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную цену акций "Т-Технологий" до 4450 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 22% и рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

Компания представила отчетность за 2024 год, включающую результаты Росбанка - рентабельность капитала Группы осталась выше 30%, несмотря на консолидацию менее маржинальных бизнес-направлений (ипотека и корпоративный бизнес).

"За счет Росбанка и органического роста бизнеса балансовые показатели Группы выросли за год в 2,3-2,6 раза, рост прибыли составил 51% за год, - отмечает эксперт ПСБ. - При этом основную синергию от объединения с Росбанком Группа ожидает в 2025 году. Отметим позитивные прогнозы "Т-технологий" на текущий год - сохранение ROE более 30% и рост чистой прибыли более чем на 40% на фоне прогноза Банка России по снижению чистой прибыли банковского сектора до 3-3,5 трлн руб. с 3,8 трлн руб. в 2024 году".

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