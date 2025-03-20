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20 марта 2025 года 18:28
Потенциал роста акций РусАгро составляет 28% - "Эйлер АТ"
Потенциал роста акций "РусАгро" составляет 28%, считает старший аналитик "Эйлер Аналитические Технологии" Николай Ковалев. "РусАгро" представила финансовую отчетность по МСФО: скорректированная чистая прибыль по итогам 2024 года сократилась на 8% (до 32 млрд руб.) из-за падения урожая сельхозкультур и роста себестоимости, отмечает эксперт в комментарии. В 2024 году компания также осуществила высокие инвестиции, потратив на проекты развития рекордные 29 млрд руб., а на приобретение активов - 15 млрд руб. Чистый долг компании по итогам 2024 года достиг 93 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA - 1,8x. "Итоги 2024 года создают благоприятную базу для восстановления финансовых показателей, - полагает Ковалев. - Согласно нашему прогнозу, EBITDA "РусАгро" в 2025 году увеличится на 40% (до 75 млрд руб.), а свободный денежный поток достигнет 34 млрд руб., при том что в 2024 году свободный денежный поток был отрицательным (минус 29 млрд руб.)". Прогнозная цена акций "РусАгро" на горизонте 12 месяцев составляет 300 руб. за акцию, что соответствует потенциалу роста на 28% с текущих уровней, указывает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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