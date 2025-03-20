Акции Т-Технологий интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Т-Технологии" интересны для долгосрочных покупок, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год по МСФО соответствуют нашим ожиданиям. Мы ждем дальнейший рост чистой прибыли в 2025 году и значения рентабельности собственного капитала на уровне 30% несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Банка России", - указывают эксперты.

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