Риски повторного ухода цены нефти ниже $71/барр. пока остаются высокими - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ухода цены нефти марки Brent ниже уровня в $71 за баррель остаются высокими в текущих условиях, в том числе в отсутствие новых шагов по стимулированию китайской экономики, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Курс валютной пары юань/рубль пока может задержаться выше отметки 11,35 руб. за юань в ожидании новых драйверов, прогнозируют эксперты в материале банка.

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