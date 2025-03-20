"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" до 22,61 руб

"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" с 18,78 руб. до 22,61 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,6% без учета дивидендов, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Никиты Степанова.

Рейтинг акций сохранен на уровне "покупать".

"После заседания ЦБ РФ в декабре 2024 года многие активы на бирже переоценились вверх на ожидании окончания цикла повышения ключевой ставки, а затем - на ожиданиях окончания конфликта на Украине, - отмечает эксперт. - Не стали исключениями и активы в портфеле АФК "Система", некоторые росли с высокой бетой к рынку. Из-за изменения стоимости активов в портфеле мы повышаем целевую цену акций компании с сохранением рейтинга "покупать". Отметим, что наша предыдущая целевая цена была достигнута за 2,5 мес., а доходность составила 34%".

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Компания инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

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