Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Лагард (11:00 МСК);

- саммит лидеров ЕС (13:00 МСК);

- решение Банка Англии по процентной ставке (15:00 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за март (15:30 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке жилья США в феврале (17:00 МСК);

- акции "Диасофта" последний день торгуются с дивидендами из нераспределенной прибыли прошлых лет;

- совет директоров банка "Санкт-Петербург" рассмотрит вопрос итоговых дивидендов за 2024 год;

- квартальные результаты Accenture, Nike, Micron, FedEx.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.