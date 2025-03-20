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20 марта 2025 года 10:16
Рубль, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань - ПСБ
Валютная пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 11,4-11,8 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Технически валюты выглядят несколько перепродажными, кроме того, в четверг пройдет экспирация деривативов, так что курсы могут пойти повыше: ориентиром по юаню и доллару на день мы видим диапазоны 11,4-11,8 руб. за юань и 83-85 руб./$1", - указывает эксперт в обзоре. Отскок, если получит продолжение, будет носить все-таки локальный и ограниченный характер, считает Локтюхов. "Спрос на валюту, по моему мнению, в ближайшей перспективе будет оставаться преимущественно весьма сдержанным, что естественно в условиях сезонной слабости импорта, а также устойчивых ожиданий прогресса в мирном урегулировании конфликта и повышения интереса иностранных участников к российскому рынку, ограничивающих спекулятивный спрос, - пишет аналитик ПСБ. - В таких условиях и экспортерам придерживать валюту сейчас особого смысла нет, тем более что на следующей неделе, 28 марта, состоится выплата налогов. Так что навес предложения на следующей неделе, если не будет негатива от встреч по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, вполне может сохраниться. Что будет способствовать новым попыткам юаня и доллара направиться к 11 руб. за юань и 80 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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