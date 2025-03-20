Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3200-3250п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3200-3250 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Рубль остается крепким, что сдерживает российский рынок акций от более серьезного роста. Кроме того, отскок в нефти недостаточен и может быть нивелирован, учитывая фактор профицита предложения, поэтому особого движения в нефтяных "фишках" не ожидаем", - пишет аналитик в комментарии.

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