Долгосрочные факторы пока против устойчивого роста цен на нефть - БКС Экспресс

Долгосрочные факторы пока против устойчивого роста цен на нефть марки Brent, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Цена нефти "проливалась" под $70 за баррель, но круглая планка удержана и в четверг уже выше $71 за баррель. Технически это обнадеживает, вероятен тест недавних $72 за баррель, но это краткосрочно. А вот долгосрочно факторы пока против устойчивого роста цен - буровая активность может вырасти, ОПЕК+ в апреле намерен расширить квоты, запасы остаются относительно высокими, а падение доллара DXY к 103 пунктам, что, конечно, позитивно для сырья, пока нивелируется монетарной паузой ФРС США", - пишет аналитик.

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