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19 марта 2025 года 19:06
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив акций компаний нефтегазового сектора во 2К25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив акций компаний нефтегазового сектора во 2 квартале 2025 года, говорится в стратегии инвесткомпании. "Потенциал роста акционерной стоимости у крупных игроков сейчас умеренный (+12% у "Газпрома", +18% у "НОВАТЭКа", +21% у "Роснефти"), при этом инвестиционная привлекательность под вопросом, - пишут эксперты в материале. - На горизонте 12 месяцев цены на энергоресурсы радикально не улучшатся, но ситуационно с текущей стоимости барреля нефти для налогообложения в 5,1 тыс. руб. до средней прогнозной на 2025 год в 6,1 тыс. руб потенциал роста составляет 20%". В качестве фаворитов сектора аналитики выделяют "ЛУКОЙЛ", "Транснефть" и "ЕвроТранс". В марте-апреле рынок пристально будет следить за финансовыми результатами нефтяных компаний за 2024 год и принимать во внимание размер финальных дивидендов за прошлый год. "Из-за роста налогов на прибыль с 2025 года, компании увеличили эффективные ставки по налогу уже во II полугодии 2024 года. Это значит, что у большинства дивиденды будут меньше, чем за 1П24", - прогнозируют стратеги "БКС МИ". "ЛУКОЙЛ" рассчитывает дивидендную базу из скорректированного свободного денежного потока, и бумажные изменения налоговых обязательств, по мнению аналитиков, на него не влияют. Здесь ожидаются выплаты на уровне I полугодия 2024 года - 536 руб. на акцию с дивдоходностью 7%. "Транснефть", на взгляд экспертов, может предоставить приличную доходность: 15% за 2024 год, 170 руб. на акцию. Плюс, это бумага с низким риском и растущим профилем транспортировки со II квартала 2025 год. "Из компаний малой капитализации интересен "ЕвроТранс" с ожидаемой доходностью 6% только за один IV квартал 2024 года, - указывают аналитики. - Вдобавок, мажоритарные акционеры обещали реинвестировать дивиденды за 2024-2025 гг. для финансовой устойчивости компании". Все три бумаги, по оценке стратегов "БКС МИ", хорошо выглядят с точки зрения фундаментальных характеристик и потенциала роста котировок: +34% у "ЛУКОЙЛа", +54% у "Транснефти" и +71% у "ЕвроТранса". В качестве аутсайдеров аналитики выделяют "префы" "Сургутнефтегаза" и бумаги "Газпрома". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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