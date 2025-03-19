Золото может подорожать до $3400/унц. в текущем году - Freedom Finance Global

Золото может подорожать до $3400 за тройскую унцию в текущем году, так как восходящий тренд будет продолжаться вместе с ускорением глобальной инфляции, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на бирже Comex 19 марта обновила исторический максимум, поднявшись выше $3050 за тройскую унцию, - констатирует эксперт. - Инвесторы активно вкладываются в золото на фоне нестабильности в экономике и геополитике. Дополнительным драйвером усиления спроса на этот защитный актив остаются опасения по поводу введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, которые могут спровоцировать ускорение инфляции и способствуют замедлению глобального экономического роста. Ослабление доллара США также подталкивает мировые цены на золото вверх, так как они номинированы в американской валюте и имеют обратную с ней корреляцию".

Аналитик отмечает, что мировые ЦБ нарастили темпы и объемы закупок физического золота после прецедента с заморозкой валютной части российских ЗВР, так как слитки с драгоценным металлом хранятся внутри страны и заморозить или изъять их нельзя.

"Согласно данным Всемирного совета по золоту (WCG), общий объем его закупок в прошлом году составил 1045 тонн, что лишь на 0,6% меньше показателя 2023 года, который равнялся 1051 тонне, и немного ниже рекордного уровня 2022 года 1080 тонн, - указывает Чернов. - Прогнозируем достижение ценами на золото в текущем году $3400 за тройскую унцию, так как восходящий тренд будет продолжаться вместе с ускорением глобальной инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.