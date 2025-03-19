"Финам" понизил прогнозную цену акций ConocoPhillips до $95,5

"Финам" понизил прогнозную цену акций ConocoPhillips со $108,7 до $95,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 5% от текущего уровня, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"За счет фокуса на сегменте разведки и добычи эмитент особенно сильно зависит от колебаний цен на нефть, которые локально вплотную подошли к минимумам с конца 2021 года. В ближайшее время на стоимость нефти продолжат давить восстановление добычи со стороны ОПЕК+ и опасения относительно влияния торговых войн на экономику, - пишет эксперт. - На наш взгляд, ухудшение рыночной конъюнктуры делает вероятным снижение темпов обратного выкупа акций ConocoPhillips, что может стать сдерживающим фактором для бумаг в текущем году".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, ее особенностью является фокус на сегменте разведки и добычи.

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