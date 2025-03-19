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19 марта 2025 года 17:53
БКС ухудшил долгосрочный взгляд на рынок акций РФ до "нейтрального", цель по индексу МосБиржи на 12 месяцев - 3600п
"БКС Мир инвестиций" ухудшил долгосрочный взгляд на российский рынок акций до "нейтрального", говорится в стратегии инвесткомпании на второй квартал. Цель по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед была повышена до 3600 пунктов (потенциал роста - 14% без дивидендов и 23% - с дивидендами). Краткосрочный взгляд остается "нейтральным". "Несмотря на геополитическое ралли в последние несколько недель и краткосрочную перекупленность рынка, долгосрочный потенциал роста обусловлен будущим снижением пока еще рекордных реальных ставок в экономике, а краткосрочный - дивидендным сезоном", - пишут аналитики. По их мнению, геополитический фактор уже отыгран в ценах российских акций. При этом текущий оптимизм относительно потенциальной отмены санкций выглядит избыточным, считают они. "Даже полная отмена санкций добавила бы бизнесу лишь 3,2% к чистой прибыли (против 11% ущерба) - этого недостаточно, чтобы кардинально изменить инвестиционную привлекательность", - приводят эксперты свои оценки. "Поэтому основной драйвер роста теперь - это денежно-кредитная политика: по мере замедления экономики ЦБ придется снижать ставку. Мы ожидаем ее на уровне 16% к концу года, каждый один процентный пункт отклонения от базового прогноза добавит 5-7% потенциала для индекса акций", - пишут они. В топ-7 фаворитов БКС на российском рынке входят "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Т-Технологии", Ozon, "Яндекс", X5 и "ЕвроТранс". Дивдоходность индекса МосБиржи в ближайшие 12 месяцев ожидается на уровне 8,8%, что заметно выше уровней рынков США и Европы, где средняя дивидендная доходность составляет 2-4%, обращают внимание аналитики. Как показывает анализ выплат в 2016-2024 гг., покупка дивидендных акций за 10 недель до отсечки дает наибольшую доходность. "В среднем такие акции опережают рынок на 5,3%, отражая растущий интерес инвесторов к дивидендным акциям в ожидании выплат", - отмечают эксперты. В топ дивидендных историй БКС на ближайший дивсезон (апрель-июль) входят привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (доходность 17,2%), бумаги X5 (доходность 15,7%), привилегированные акции "Транснефти" (доходность 14,9%), бумаги "МТС" (доходность 14,5%) и привилегированные акции "Башнефти" (доходность 12,8%). "Стратегически акции лучше защищают от инфляции, а потенциальное снижение ключевой ставки и снижение доходности по безрисковым облигациям (ОФЗ) еще больше повысит долгосрочную привлекательность акций", - говорится в стратегии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-СТРАТЕГИЯ
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