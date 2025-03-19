ЦБ РФ может в марте смягчить сигнал относительно перспектив ДКП - ПСБ

Банк России может смягчить сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года при сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились в марте, но пока лишь отошли от пиков, однако начало положено", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.