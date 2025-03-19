"Финам" повысил прогнозную цену акций АФК "Система" до 22,61 руб

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 18,78 рубля до 22,61 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 34% без учета дивидендов, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Из-за изменения стоимости активов в портфеле мы повышаем целевую цену акций компании. Отметим, что наш предыдущий прогноз был достигнут за два с половиной месяца, а доходность составила 34%, - пишет эксперт. - При расчете справедливой стоимости акций эмитента мы использовали метод оценки холдинга по сумме его составных частей. Итоговую оценку сформировали четыре публичных компании и три самых крупных непубличных актива. Также был применен холдинговый дисконт в размере 55% и страновой дисконт в размере 10%".

Основные риски для АФК "Система", по мнению Степанова, связаны с продолжительным удержанием высокой ключевой ставки ЦБ РФ в стране, колебаниями валютных курсов (от которых частично зависят результаты портфельных компаний и инвестиционная программа) и санкциями, которые затрудняют работу экспортно ориентированных бизнесов в портфеле холдинга. "Отмечаем низкий уровень прозрачности в раскрытии корпоративной информации и отчетности", - указывает он.

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.