SberCIB сохраняет оценку "покупать" для бумаг РусАгро

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг "РусАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 295 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент отчитался за прошлый год. Выручка выросла на 23% и совпала с ожиданиями аналитиков, а чистая прибыль упала на 29% из-за роста процентных расходов, отмечают в инвестбанке.

EBITDA сократилась на 6%, что на 4% ниже прогноза SberCIB.

Операционный денежный поток сократился на 53%, главная причина - рост инвестиций в оборотный капитал в 1,6 раза и удлинение логистики, указывают эксперты.

Капитальные затраты выросли в 1,6 раза. Компания инвестировала в крупные проекты и наращивала расходы на поддержание мощностей.

Свободный денежный поток оказался отрицательным - минус 13,8 млрд руб., основная причина - инвестиции в оборотный капитал значительно выше прогноза аналитиков, отмечают в инвестбанке.

"РусАгро" не планирует выплачивать спецдивиденд за прошлые периоды. По оценкам SberCIB, за 2024 год компания может распределить 30% от чистой прибыли или 9,9 руб. на акцию, доходность - 4%. При этом эксперты не видят потенциала для выплаты выше указанного уровня, говорится в обзоре.

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