"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАгро с целью 275 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 275 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: 205 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения цена после продолжительного времени проторговли может выйти из текущего диапазона. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - отмечают эксперты.

"РусАгро" - российский сельскохозяйственный и продовольственный холдинг. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО за 2024 год составила 31,6 млрд руб., что на 29,5% ниже по сравнению с 44,8 млрд руб. в предыдущем году.

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