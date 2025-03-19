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19 марта 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусАгро с целью 275 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАгро" с целью 275 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,8%, стоп-приказ: 205 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения цена после продолжительного времени проторговли может выйти из текущего диапазона. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 205 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,11", - отмечают эксперты. "РусАгро" - российский сельскохозяйственный и продовольственный холдинг. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО за 2024 год составила 31,6 млрд руб., что на 29,5% ниже по сравнению с 44,8 млрд руб. в предыдущем году. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАГРО-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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