"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций VanEck Gold Miners ETF с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $44,8 за бумагу, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Тарифная политика Дональда Трампа с начала его вступления в должность президента США усилила факторы нестабильности в торговых отношениях, - отмечает эксперт Алексей Калачев. - Кроме того, росту золота способствовала геополитическая напряженность вокруг Украины и сектора Газа. Спрос на золото также поддерживается действиями центральных банков и возобновлением притока в "золотые" ETF. Фонд инвестирует в акции широкого списка золотодобывающих компаний по всему миру. Рост золота потянул за собой акции золотодобытчиков, тем самым реализовав апсайд, заложенный в оценку фонда".

VanEck Gold Miners ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE Arca Gold Miners Index и инвестирующий в акции золотодобывающих компаний.

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