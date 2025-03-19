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19 марта 2025 года 11:49
"БКС МИ" назвал акции-фавориты для покупок на среднесрочную перспективу
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") составил список акций-фаворитов для покупок на среднесрочную перспективу, в который вошли "Яндекс", "ИКС 5", "Газпром нефть", "Т-Технологии", "МТС", и "Хэдхантер", сообщается в материале инвесткомпании. "Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался довольно сильным, - отмечают эксперты. - Выручка выросла на 37% г/г, а чистая прибыль увеличилась на внушительные 85% г/г. Считаем, что у "Яндекса" сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка достаточно низкая, в конце апреля будет закрыт реестр акционеров для получения финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 руб. на акцию, или 1,7% от текущего курса. Дивдоходность невысокая, но она все же может оказать поддержку котировкам". По мнению аналитиков "БКС МИ", компанию "ИКС 5" бесспорно, можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона. Ожидается, что бумаги принесут доходность в разы выше конкурентов. С текущими уровнями цен это порядка 35%. "Последний финансовый отчет "ИКС 5" был довольно успешным: за 2024 год выручка выросла на 24%, продажи увеличились как за счет увеличения среднего чека, так и за счет роста трафика в магазинах, - указывают эксперты. - Акции розничной торговой сети с низкой долговой нагрузкой представляют собой защитный актив. Они хорошо подходят для диверсификации дивидендных портфелей с высокой долей представителей добывающих отраслей". В свою очередь, позиции "Т-Технологий" усилились после интеграции с Росбанком. Теперь компания входит в топ-5 своей отрасли и остается динамично развивающейся историей и продолжает демонстрировать внушительные темпы роста основных показателей, подчеркивается в материале. Даже после интеграции с Росбанком сохраняется высокая рентабельность - 37,8% по итогам III квартала. На 2024 год менеджмент повысил прогнозы по прибыли с 30%+ до 40%+. "Акции "Газпром нефти" с декабря 2023 года просели на 25% и выглядят хуже как конкурентов по сектору, так и всего рынка в целом, - констатируют аналитики "БКС МИ". - При этом у компании сильные финансовые результаты, а дивдоходность близка к максимальным для сектора значениям. За весь 2024 год дивдоходность "Газпром нефти" может составить 14-16%. Последние санкции против компании уже во многом учтены в оценке акций. У компании было время подготовиться к новым ограничениям - возможно давление на рентабельность в среднесрочной перспективе, однако серьезного негативного эффекта на бизнес не ожидается". На взгляд экспертов инвесткомпании, "Хэдхантер" выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в наиболее массовых сферах: рабочие, производство, продажи, розничная торговля, логистика и строительство. "Акции "Хэдхантера" пока не сумели закрыть декабрьский гэп - столь крупные выплаты (23% дивдоходности) носили разовый характер, но по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности. Ранее компания анонсировала байбэк почти на 10 млрд руб. - это около 5% от капитала. Эффект от выкупа на цену акций будет зависеть от интенсивности проведения операций, но сам факт запуска программы можно расценивать как сигнал от менеджмента о недооцененности бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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