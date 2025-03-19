Акции Инарктики привлекательны для долгосрочных покупок - "Цифра брокер"

Акции "Инарктики" выглядят привлекательно для долгосрочных инвестиций, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Компания остается перспективным, растущим бизнесом, несмотря на текущие сложности, отмечают эксперты в комментарии.

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