"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с целевой ценой 57 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"АЛРОСА" планирует снизить производство в 2025 году на 12% год к году, до 29 млн карат, сообщает компания. В рамках повышения эффективности законсервируют месторождения, которые в 2025 году обеспечили менее 1 млн карат алмазов.

"Снижение добычи может слегка поддержать финансовые показатели, но фундаментально ничего не меняет, - пишут аналитики Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев. - В результате укрепления рубля бизнес "АЛРОСА" сейчас (с учетом планов по оптимизации) едва прибылен, акции компании торгуются необоснованно дорого. Мы пока не видим признаков улучшения на алмазно-бриллиантовом рынке и сохраняем "негативный" взгляд на акции алмазодобытчика".

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