Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250пп - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов - ожидания движения к мирному урегулированию на Украине сохраняются устойчивыми, однако явных новостных вводных как для усиления продаж, так и для активизации покупок сегодня мы не видим, - отмечает эксперт в комментарии. - Сдерживающим рынок фактором выступают и крепкий рубль и слабая нефть, а также сегодняшняя публикация недельной инфляции, способная скорректировать ожидания по риторике ЦБ по итогам пятничного заседания".

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