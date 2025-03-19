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19 марта 2025 года 10:48
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250пп - ПСБ
Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи может перейти в среду к проторговке диапазона 3200-3250 пунктов - ожидания движения к мирному урегулированию на Украине сохраняются устойчивыми, однако явных новостных вводных как для усиления продаж, так и для активизации покупок сегодня мы не видим, - отмечает эксперт в комментарии. - Сдерживающим рынок фактором выступают и крепкий рубль и слабая нефть, а также сегодняшняя публикация недельной инфляции, способная скорректировать ожидания по риторике ЦБ по итогам пятничного заседания". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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