"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВУШ Холдинг до 232,87 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ВУШ Холдинг" с 242,34 рубля до 232,87 рубля за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков.

"Ухудшение кредитных и налоговых условий, наряду с увеличением инвестиций в 2024 год, повышает риски для эмитента. В условиях макроэкономической неопределенности компания традиционно концентрируется на розничном сегменте, что увеличивает уязвимость к возможным спадам. В октябре дисконт по рискам инвестиций был увеличен с 15% до 25%, и на фоне нового этапа ужесточения регулирования возможно дальнейшее повышение данной поправки", - указывают эксперты.

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