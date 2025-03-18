S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5740п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5620-5740 пунктов во вторник, прогнозируется высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 продолжил отскок и протестировал сопротивление в области 5700 пунктов. Индикатор RSI ушел из зоны перепроданности, быстро восстановившись до более нейтральных 40 пунктов. Краткосрочные перспективы бенчмарка теперь выглядят сбалансированными, - пишет эксперт. - При восходящем движении индекс столкнется с сопротивлением в районе 200-дневной скользящей средней (около 5740 пунктов), а при активизации распродаж S&P 500 могут поддержать уровень 5500 и зона 5400-5450 пунктов".

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