"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ГК ПИК с целью 900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37,99%, стоп-приказ: 581 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

21 марта 2025 года состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Аналитики "Финама" ожидают ее сохранения на уровне 21% годовых.

"С технической точки зрения коррекция завершилась после пробоя линии сопротивления, актуальность длинных позиций присутствует. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 581 руб. риск на портфель составит 0,87%", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - крупнейший российский девелопер, который стремительно развивается и становится высокотехнологичной компанией. Земельный банк компании составляет порядка 21,5 млн кв. м. Эмитент реализует девелоперские проекты в 14 регионах страны.

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