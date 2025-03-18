"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Инарктики", сообщается в материале аналитиков брокера.

Производитель аквакультурного лосося опубликовал финансовые результаты за 2024 год.

Компания все еще восстанавливается от реализовавшегося в первом полугодии 2024 года массового мора рыбы, который уменьшил объем биомассы почти вдвое, отмечают эксперты. Выручка во втором полугодии снизилась на 15%, а объем продаж в реальном выражении рухнул на 36%. Дополнительное давление на финансовые показатели оказал рост расходов на логистику.

При этом, указывают аналитики брокера в обзоре, "Инарктика" имеет комфортную долговую нагрузку, что позволяет ей выплачивать ежеквартальные дивиденды. В 2024 году компания выплатила более 50% чистой прибыли своим акционерам.

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют нейтральный взгляд на акции эмитента.

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