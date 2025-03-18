Hang Seng может продолжить рост в ближайшее время - "Мои Инвестиции"

Гонконгский индекс Hang Seng может продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Hang Seng вырос на 25% с начала текущего года и, похоже, продолжит рост, так как крупные китайские технологические игроки продолжают запускать и обновлять модели искусственного интеллекта (ИИ), которые конкурируют с американскими аналогами как по функциональности, так и по стоимости, - указывают эксперты в комментарии. - Инвесторы, заинтересованные в ИИ, могут обратить внимание на то, что индекс Hang Seng все еще дешевле, так как торгуется с мультипликатором 12x NTM P/E по сравнению с исторически дорогим Nasdaq, который торгуется по цене в 25x NTM P/E".

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