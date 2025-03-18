ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 21% в марте 2025г - инвестбанк "Синара"

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Вместе с тем, полагает эксперт, регулятор смягчит, вероятно, сигнал рынкам, что стало бы благоприятным фактором для ОФЗ с фиксированной ставкой купона.

Снижение ставки, по мнению Коныгина, начнется не раньше 3К25. "Условия для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировались, - пишет аналитик инвестбанка в обзоре. - С очисткой от сезонности и в пересчете на год (SAAR) инфляция в феврале уменьшилась примерно до 8% против январских 11%, тогда как снижать ставку Банк России начнет, как мы полагаем, когда показатель опустится ближе к 5%. Маловероятно, на наш взгляд, что это случится на меньшем, чем трехмесячном горизонте. Более того, учитывая волатильность данных, регулятору необходимо удостовериться, что рост цен заметно затормозился и в стабильных компонентах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.