Индекс Мосбиржи покажет рост на торгах во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет торговаться во вторник в диапазоне 3250-3300 пунктов с высокой вероятностью ухода выше за счет позитивных подвижек на геополитическом фоне, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Лидировать будут бумаги внутренних секторов, а также чувствительные к геополитическому "потеплению" "фишки". По мере отскока цен на нефть стоит присмотреться и к нефтяным бумагам", - отмечает аналитик в комментарии.

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