Рубль может укрепиться до уровней чуть ниже 11 руб. за юань - "Алор Брокер"

Рубль может укрепиться по отношению к юаню до уровней чуть ниже 11 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Возобновилось резкое укрепление рубля - российская валюта подорожала к китайской сразу на 3,8%. Причиной этого является не только валютный дисбаланс, когда приток долларов и юаней в страну сильно превышает спрос на нее, но и сокращение спекулятивных позиций, открытых против рубля. Технически пара юань/рубль пробила поддержку 11,6-11,7, и теперь можно ждать движения в район чуть ниже 11 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

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