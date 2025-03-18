Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет среднесрочную позитивную оценку рынка облигаций, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник вышел из консолидации, обновив очередной максимум с 2024 года (112,29 пункта, +0,88 пункта) в ожидании новых геополитических триггеров, которые ожидаются во второй половине дня вторника, отмечает эксперт.

Внутренние факторы в преддверии заседания Банка России в пятницу, 21 марта 2025 года, сохраняются умеренно позитивными - наблюдаемое укрепления рубля является существенным дезинфляционным фактором, указывает Грицкевич.

"Сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на рынок облигаций; рекомендуем продолжить накапливать длинные ОФЗ-ПД и/или корпоративные выпуски с рейтингом "ААА/АА", - пишет эксперт ПСБ в обзоре.

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