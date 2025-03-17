Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник - 3200-3300 пунктов - Freedom Finance Global

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на вторник составляет 3200-3300 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Торги 17 марта на российских фондовых площадках с открытия проходили в уверенном плюсе, покупатели акций не снижали активности в течение всего дня, - отмечает эксперт. - К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,5%, а долларовый РТС поднялся на 1,52%. Позитивный настрой инвесторов, скорее всего, связан с оптимистичными ожиданиями относительно запланированного на 18 марта телефонного разговора между президентами России и США".

Дополнительную поддержку "быкам" оказывают, по мнению Мильчаковой, прогнозы в отношении ставки ЦБ РФ, предполагающие ее сохранение на прежнем уровне, и повышение цен на нефть. Аналитик прогнозирует на торги 18 марта диапазон для индекса Мосбиржи 3200-3300 пунктов.

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