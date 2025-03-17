Инвесторам стоит обратить внимание на корпбонды ДелоПортс серии 001P-04 - БКС Экспресс

Инвесторам стоит обратить внимание на новые однолетние корпоративные облигации ООО "ДелоПортс" серии 001P-04, говорится в материале аналитика Виктории Нижник на портале БКС Экспресс.

Объем - 10 млрд рублей, сбор заявок - 18 марта 2025 года, размещение запланировано на 20 марта, срок обращения - 540 дней.

Эксперт отмечает следующие ключевые моменты:

- Сильные позиции эмитента в портовой отрасли: №1 по перевалке зерна в России с долей 15% и №2 по перевалке контейнеров с долей 11%.

- Компании присвоен рейтинг "ruАА-" от Эксперт РА и "АА.ru" от НКТ, прогноз по обоим "стабильный".

- Новый выпуск доступен неквалифицированным инвесторам.

"ДелоПортс" расположен в Новороссийске, входит в топ-2 портов России по контейнерообороту с долей рынка 11% и лидирует по перевалке зерна, занимая 15% российского рынка. Ожидаем, что новый выпуск 001P-04 с ежемесячным фиксированным купоном (индикатив 23%) предложит индикативную доходность (YTM) 25,6% сроком на 1,5 года. Потенциальный доход за год может превысить 27%, что привлекательно", - .

Обращает внимание Нижник и на основной риск: выкуп доли "Росатома" акционером за счет долга - долговая нагрузка всех компаний ГК "Дело" может сильно вырасти.

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