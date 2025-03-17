Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 21% - основной вариант марта 2025г - "Финам"

Сохранение ключевой ставки Банка России на текущем уровне (21% годовых) является основным вариантом итогов заседания 21 марта 2025 года, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Могут приводиться аргументы за ее повышение и не исключены голоса за снижение. Хотя неопределенность остается высокой, оснований для дальнейшего повышения ключевой ставки, по нашему мнению, становится все меньше. Это может позволить ЦБ перейти от направленного умеренно жесткого сигнала к нейтральному, а в риторике может появиться больше пояснений о критериях для начала снижения ключевой ставки", - пишет эксперт в обзоре.

"В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне (21%), и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17-18% годовых к концу года. В то же время, если подтвердится слишком быстрое охлаждение кредитования и спроса и/или инфляция будет замедляться быстрее прогнозов ЦБ, мы не исключаем, что регулятор может начать рассматривать снижение ключевой ставки уже с апрельского заседания", - указывает аналитик.

Если же окажется, что текущий уровень денежно-кредитных условий недостаточен для устойчивого замедления инфляции, либо проявятся новые инфляционные риски (со стороны бюджетной политики, расширения программ льготного кредитования, ситуации в мировой экономике, новых жестких санкций, рынка труда и др.), то ключевая ставка может оставаться на текущем уровне в течение более длительного времени, и нельзя исключить ее дальнейшего повышения, отмечает Беленькая в материале.

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