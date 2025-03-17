"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Совкомбанка, сообщается в комментарии аналитика Андрея Шарова.

"Дополнительную поддержу результатам эмитента за 4К24 по МСФО оказали рост комиссионных доходов и доходы от валютной переоценки. Сохраняем позитивный взгляд на Совкомбанк как на историю органического и неорганического роста, при этом отмечаем более низкие уровни рентабельности с учетом высоких процентных ставок", - пишет эксперт.

"При рекомендации совета директоров банка направить 25% чистой прибыли на дивиденды выплата на акцию составит 0,85 руб., доходность к текущей цене, по нашим оценкам, достигнет около 5%", - указывает Шаров в материале.

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